Новопризначений посол України в Німеччині від завтра приступить до роботи, - ЗМІ

Андрій Мельник попрощався з Німеччиною та заявив про повернення до України. Новопризначений посол Олексій Макеєв приступить до виконання обов'язків від завтра, 15 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Я повертаюся додому з високо піднятою головою, з чистою совістю і почуттям, що я виконав свій обов'язок перед Україною", - написав Мельник у Twitter.

Як відзначає Bild з посиланням на ЗМІ, вже від завтра до виконання своїх обов'язків приступить новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв.