Новопавловское направление: ВСУ отбили 25 атак РФ за сутки, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 21 августа, на фронте в течение суток произошло 116 боевых столкновений. Количество боев на Новопавловском направлении почти такое же, как и на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник нанес два ракетных удара 43 ракетами и 49 авиационных ударов, сбросив 70 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 1850 дронов-камикадзе и совершил 3876 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки захватчиков. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросил девять управляемых авиационных бомб и осуществил 161 артиллерийский обстрел, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали пять атак врага вблизи населенных пунктов Волчанск, Хатнее, Амбарное и Западное.

На Купянском направлении наши воины отбили пять атак врага в районах Голубовки и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 14 штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Диброва и в сторону Ямполя. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил пять наступательных действий в районах Серебрянки, Выемки, Григорьевки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Константиновки и Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Александро-Калинового, Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.

В течение 21 августа на Покровском направлении враг совершил 29 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Новопавловка, Муравка, Новоукраинка, Уют, Котлино, Удачное, Лысовка, Дачное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 107 оккупантов, из которых 71 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, один склад горюче-смазочных материалов, 47 беспилотных летательных аппаратов, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, а также поразили две вражеские пушки", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 25 атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское, Темировка, Зеленое Поле, Толстой, Лесное, Ольговское и в направлении населенных пунктов Камышеваха, Филиал. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Новоукраинка и Орехов.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста. Противник успеха не имел. Населенный пункт Приднепровское подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.