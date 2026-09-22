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Новообрані депутати Держдуми вимагають негайно відвести війська з-під Лиману

10:54 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Новообрані депутати Держдуми вимагають негайно відвести війська з-під Лиману Фото: У РФ визнали колосальні втрати під Лиманом і публічно звинуватили генерала (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Новообрані депутати Держдуми РФ, чиї рідні загинули на війні, готують закрите звернення до військового керівництва. Вони вимагають відвести підрозділи з одного з найгарячіших напрямків фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ".

Про що йдеться у зверненні

Депутати, чиї родичі загинули на війні, готують неопубліковане звернення до міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова. У ньому вони закликають вивести війська з проблемних ділянок фронту, щоб зберегти життя військових і керованість підрозділами.

Окремо у зверненні йдеться про непрофесійність начальника Генерального штабу Збройних сил РФ генерала армії Валерія Герасимова. Депутати також звертають увагу на системну брехню, яку культивують російські генерали заради чергових нагород за "взяті" населені пункти.

Ситуація на Лиманському напрямку

Мова йде про північ Донецької області в районі населеного пункту Лиман, де Сили оборони України проводять операцію "Вівальді". Саме звідти депутатам РФ стало відомо про колосальні втрати серед російських військ.

Агенти руху "АТЕШ" у складі угруповання військ "Центр" ЗС РФ повідомляють про суттєву технічну перевагу українських підрозділів на цій ділянці фронту. Російські військові відзначають нові роботизовані системи, які застосовують українці.

Нагадаємо, у РФ оголосили попередні результати "виборів" до Держдуми, на яких партія влади "Єдина Росія" набирає близько 57 відсотків голосів.

Спостерігачі ще від самого старту голосування 18 вересня фіксували масові фальсифікації та тиск на виборців.

Тим часом Євросоюз заявив, що не визнає ці "вибори", проведені зокрема на окупованих територіях України, і готує санкції проти причетних до їх організації.

У Брюсселі також наголосили, що росія позбавила спостерігачів ОБСЄ можливості оцінити хід голосування.

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