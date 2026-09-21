ЄС не визнає "вибори" РФ в Україні та готує санкції проти причетних

Євросоюз не визнає "вибори" до Держдуми Росії, проведених на тимчасово окупованих територіях України, і має намір запровадити санкції проти причетних до їхньої організації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

ЄС готує санкції

Європейський Союз засудив проведення російською стороною "виборів" до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про Крим та Севастополь, а також окремі території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У ЄС наголосили, що не визнають ні проведення цих "виборів", ні їхні результати. Брюссель також заявив про намір застосувати санкції до людей, які брали участь в організації голосування або балотувалися кандидатами на окуповані території.

Що заявили у ЄС

У заяві наголошується, що проведення російських "виборів" на захоплених територіях порушує міжнародне право, включаючи Статут ООН, а також незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Євросоюз закликав Росію поважати міжнародно визнані кордони України та припинити війну. У ЄС також зажадали повного та безумовного виведення російських військ та техніки з території України.

Окремо у заяві йдеться про ситуацію із "виборами" всередині самої Росії. У ЄС заявили про обмеження політичної конкуренції, посилення репресій та відсутність рівних умов для учасників виборчого процесу.

Крім того, Євросоюз висловив співчуття у зв'язку з рішенням Росії не запрошувати спостерігачів ОБСЄ на "вибори". За оцінкою ЄС, це позбавило виборців та інституції можливості отримати незалежну оцінку голосування.