В Росії оголосили попередні результати "виборів" до Держдуми

На "виборах" до Держдуми РФ лідирує партія влади "Єдина Росія" - результат, який навряд чи можна назвати несподіванкою в умовах відсутності реальної політичної конкуренції в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ЦВК РФ.

Після обробки близько 14% протоколів "Єдина Росія" набирає близько 57% голосів. Слідом ідуть КПРФ (близько 14%), ЛДПР (9%), "Нові люди" (8%) та "Справедлива Росія" (5,16%).

Уусі ці партії, окрім формальної різниці в назвах, роками демонструють повну лояльність Кремлю і жодної реальної опозиції режиму Путіна не становлять.

За даними так званого дистанційного електронного голосування (ДЕГ), яке в Росії вважають одним з найменш прозорих та найбільш маніпульованих інструментів, "Єдина Росія" отримує 49,06%, "Нові люди" - 15,42%, КПРФ - 12,26%. Результати ДЕГ не враховують Калінінградську область.

Паралельно в Росії "обирали" очільників восьми регіонів - Мордовії, Туви, Чечні, а також Бєлгородської, Брянської, Пензенської, Тверської та Ульяновської областей. За даними ЦВК, у семи регіонах лідирують чинні глави чи тимчасові виконувачі обов'язків - тобто ті ж самі особи, які й раніше очолювали ці території.

У Чечні, за даними ЦВК, після обробки 2,4% бюлетенів Рамзан Кадиров лідирує з результатом 97,35% голосів.