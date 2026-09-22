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Новоизбранные депутаты Госдумы требуют немедленно увести войска из-под Лимана

10:54 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Новоизбранные депутаты Госдумы требуют немедленно увести войска из-под Лимана Фото: В РФ признали колоссальные потери под Лиманом и публично обвинили генерала (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Новоизбранные депутаты Госдумы РФ, чьи родные погибли на войне, готовят закрытое обращение к военному руководству. Они требуют отвести подразделения по одному из самых горячих направлений фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЭШ".

О чем идет речь в обращении

Депутаты, чьи родственники погибли на войне, готовят неопубликованное обращение к министру обороны РФ Андрею Белоусову. В нем они призывают вывести войска из проблемных участков фронта, чтобы сохранить жизнь военных и управляемость подразделениями.

Отдельно в обращении говорится о непрофессионализме начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова. Депутаты также обращают внимание на системную ложь, которую культивируют российские генералы ради очередных наград за "взятые" населенные пункты.

Ситуация на Лиманском направлении

Речь идет о севере Донецкой области в районе населенного пункта Лиман, где Силы обороны Украины проводят операцию "Вивальди". Именно оттуда депутатам РФстало известно о колоссальных потерях среди российских войск.

Агенты движения "АТЕШ" в составе группировки войск "Центр" ВС РФ сообщают о существенном техническом превосходстве украинских подразделений на этом участке фронта. Российские военные отмечают новые роботизированные системы, применяемые украинцами.

Напомним, в РФ объявили предварительные результаты "выборов" в Госдуму, на которых партия власти "Единая Россия" набирает около 57 процентов голосов.

Наблюдатели с самого старта голосования 18 сентября фиксировали массовые фальсификации и давление на избирателей.

Между тем, Евросоюз заявил, что не признает эти "выборы", проведенные в частности на оккупированных территориях Украины, и готовит санкции против причастных к их организации.

В Брюсселе также подчеркнули, что Россия лишила наблюдателей ОБСЕ возможности оценить ход голосования.

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