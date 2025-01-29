У новому пакеті санкцій ЄС не буде повної заборони на російський СПГ, - Politico

Європейська комісія збирається офіційно представити 16-й пакет санкцій проти Росії у середу, 29 січня.

Видання з посиланням на двох дипломатів ЄС зазначає, що пропозиція Єврокомісії не включатиме загальну заборону імпорту російського СПГ. Проте планується заборонити надходження скрапленого природного газу з Росії до терміналів ЄС, не пов’язаних з газовою системою. Politico додає, що обмеження не вплине на більшість імпорту СПГ.

Також пакет санкцій передбачатиме обмеження щодо так званого "тіньового флоту" Росії. За словами двох інших дипломатів, ЄС буде націлений на 74 нових судна.

Крім того, за словами трьох дипломатів, нова пропозиція підштовхне до обмеження експорту алюмінію з Москви. ЄС все ще покладається на Росію для близько 6% свого імпорту алюмінію.

Як і повідомлялося раніше, новий пакет санкцій також буде націлений на обладнання для відеоігор, як-от Xbox від Microsoft, яке, за словами представників ЄС, використовує Росія для пілотування дронів.

Проте рішення щодо СПГ розчаровує деякі країни ЄС. Минулого місяця 10 країн, включаючи Фінляндію, Польщу та країни Балтії, закликали Єврокомісію "заборонити імпорт російського газу та СПГ якнайшвидше".

"Шкода. Певною мірою ми розчаровані", - сказав виданню міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас.