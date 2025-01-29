В новом пакете санкций ЕС не будет полного запрета на российский СПГ, - Politico

Европейская комиссия собирается официально представить 16-й пакет санкций против России в среду, 29 января.

Издание со ссылкой на двух дипломатов ЕС отмечает, что предложение Еврокомиссии не будет включать общий запрет импорта российского СПГ. Однако планируется запретить поступление сжиженного природного газа из России в терминалы ЕС, не связанных с газовой системой. Politico добавляет, что ограничение не повлияет на большинство импорта СПГ.

Также пакет санкций будет предусматривать ограничения по так называемому "теневому флоту" России. По словам двух других дипломатов, ЕС будет нацелен на 74 новых судна.

Кроме того, по словам трех дипломатов, новое предложение подтолкнет к ограничению экспорта алюминия из Москвы. ЕС все еще полагается на Россию для около 6% своего импорта алюминия.

Как и сообщалось ранее, новый пакет санкций также будет нацелен на оборудование для видеоигр, например Xbox от Microsoft, которое, по словам представителей ЕС, использует Россия для пилотирования дронов.

Однако решение по СПГ разочаровывает некоторые страны ЕС. В прошлом месяце 10 стран, включая Финляндию, Польшу и страны Балтии, призвали Еврокомиссию "запретить импорт российского газа и СПГ как можно быстрее".

"Жаль. В определенной степени мы разочарованы", - сказал изданию министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.