Новомосковськ обрав собі нову назву і попросить Раду про перейменування

Місцева влада вирішила затвердити пропозицію про перейменування міста Новомосковськ Дніпропетровської області на місто Нова Самарь.

Також міськрада ухвалила рішення про подання на розгляд Верховної Ради України пропозиції про перейменування міста.

Однією з причин для перейменування населеного пункту став закон України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії", який набув чинності минулого року.

Історичні назви міста

Зазначається, що першими офіційними назвами міста були Самарчик, пізніше Новоселиця.

1794 року після ліквідації Запорозької Січі та перенесення на місце Новоселиці повітового міста Катеринославської губернії Новомосковська з місця Старосамарського ретраншементу в Старій Самарі отримав колонізаторську русифіковану назву - Новомосковськ.

Деколонізація України

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня 2023 року цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".