RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новомосковск выбрал себе новое название и попросит Раду о переименовании

Архивное фото: Новомосковск выбрал себе новое название (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В городе Новомосковск (Днепропетровская область) приняли решение о переименовании населенного пункта. Теперь Верховная рада Украины должна будет утвердить новое название.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новомосковский городской совет.

Местные власти решили утвердить предложение о переименовании города Новомосковск Днепропетровской области в город Новая Самарь.

Также горсовет принял решение о представлении на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения о переименовании города. 

Одной из причин для переименования населенного пункта стал закон Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", который вступил в силу в прошлом году.

Исторические названия города

Отмечается, что первыми официальными названиями города были Самарчик, позже Новоселица.

В 1794 году после ликвидации Запорожской Сечи и переноса на место Новоселицы уездного города Екатеринославской губернии Новомосковска с места Старосамарского ретраншемента в Старой Самаре получил колонизаторское русифицированное название - Новомосковск.

Деколонизация Украины

В апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.

Уже 27 июля 2023 года этот закон вступил в силу. Он направлен на противодействие российской имперской пропаганде.

Украинский институт национальной памяти предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьНовомосковск