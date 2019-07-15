В новом рейтинге партий "Оппоблок" преодолевает проходной барьер

Если бы выборы в Верховную раду проходили на прошлых выходных, политическая партия "Оппозиционный блок" получила бы 5,3% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group в период с 6 по 8 июля.

Согласно данным компании, первой остается партия "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 39,2% из тех, кто определился с выбором (30,6% от всех). На втором месте – "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая получила бы 12,5% голосов от тех, кто определился (9,7% от всех). Третье место держит "Европейская солидарность", которую готовы поддержать 9,7% избирателей (7,6% от всех), четвертое – "Батькивщина" с результатом 7,1% от тех, кто определился (5,6% от всех). Замыкает пятерку "проходных" – "Оппозиционный блок" с результатом 5,3% от тех, кто определился (4,1% от всех).

Ниже барьера в 5% находятся партии: "Голос" - 4,8%, "Сила и честь" – 3,7%, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 3,6%, "Гражданская позиция" – 3,3%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,2%, "Рух нових сил" – 2,1%. Остальные партии получили менее 2%.

Не определились с выбором 14,3%, а точно не пойдут на выборы 7,7%.

Инфографика (activegroup.com.ru)

Полевая фаза исследования проходила с 6 по 8 июля. Опрос проводился на всей территории Украины (кроме оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и территории проживания. Теоретическая погрешность исследования не превышает 1,85%.