У новому рейтингу партій "Опоблок" долає прохідний бар'єр

Якби вибори до Верховної ради відбувались на минулих вихідних, політична партія "Опозиційний блок" отримала би 5,3% голосів виборців. Про це свідчать результати дослідження, проведеного дослідницькою компанією Active Group у період з 6 по 8 липня.

Відповідно до даних компанії, першою залишається партія "Слуга народу", за яку готові проголосувати 39,2% з тих, хто визначився з вибором (30,6% від усіх). На другому місці – "Опозиційна платформа - За життя", яка отримала б 12,5% голосів від тих, хто визначився (9,7% від усіх). Третє місце тримає "Європейська солідарність", яку готові підтримати 9,7% виборців (7,6% від усіх), четверте – "Батьківщина" з результатом 7,1% від тих хто визначився (5,6% від усіх). Замикає п'ятірку "прохідних" – "Опозиційний блок" з результатом 5,3% від тих, хто визначився (4,1% від усіх).

Нижче ланки в 5% знаходяться партії: "Голос" - 4,8%, "Сила і честь" – 3,7%, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 3,6%, "Громадянська позиція" – 3,3%, "Українська стратегія Гройсмана" – 3,2%, "Рух нових сил" – 2,1%. Решта партій отримали менше 2%.

Не визначився з вибором 14,3%, а точно не підуть на вибори 7,7%.

Інфографіка (activegroup.com.ua)

Польова фаза дослідження відбувалась з 6 по 8 липня. Опитування проводилось на всій території України (окрім окупованих територій). Вибірка репрезентативна за віком, статтю та територією проживання. Теоретична похибка дослідження не перевищує 1,85%.