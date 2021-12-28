В новом налоговом кодексе нашли льготы на добычу марганцевой руды

"Недавно в Раде было проведено голосование по изменениям в Налоговый кодекс, которое пошло на пользу горнодобывающим интересам Коломойского. Окончательная версия законопроекта не включает повышение налогов на добычу марганцевой руды Коломойского", - резюмирует издание.

Напомним, в конце ноября Рада приняла правительственный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей. Но изменения коснулись не всех.

Так, повысив ренту на добычу железных руд, депутаты отклонили поправку, которой также повышалась рента на добычу марганцевых руд, которые в Украине монопольно добывают предприятия Коломойского.