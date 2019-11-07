В новом департаменте по военным преступлениям ГПУ разъяснили свои обязанности

Новый департамент будет состоять из двух управлений - по Крыму и Донбассу
Созданный в Генеральной прокуратуре департамент по надзору в уголовных делах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта будет заниматься расследованием преступлений против основ национальной безопасности, военных преступлений и преступлений против человечности. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который будет руководить работой департамента, в подразделении будет работать около 50 прокуроров. Департамент будет состоять из двух управлений - по преступлениям в Крыму и оккупированных территориях Донбасса.
К основным полномочиям департамента относиться:
Напомним, департамент по преступлениям в ходе военного конфликта был создан 21 октября.
Также РБК-Украина писало, что ГПУ создала департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.