У новому департаменті з військових злочинів ГПУ пояснили свої обов'язки

Новий департамент буде складатися з двох управлінь - з Криму і Донбасу
Створений у Генеральній прокуратурі департамент з нагляду у кримінальних справах щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту буде займатися розслідуванням злочинів проти основ національної безпеки, військових злочинів і злочинів проти людяності. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, який буде керувати роботою департаменту, у підрозділі буде працювати близько 50 прокурорів. Департамент буде складатися з двох управлінь - щодо злочинів у Криму та окупованих територіях Донбасу.
До основних повноважень департаменту ставитися:
Нагадаємо, департамент по злочинах в ході військового конфлікту був створений 21 жовтня.
Також РБК-Україна писало, що ГПУ створила департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєних на Майдані в 2013-2014 роках.