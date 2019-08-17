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Боевики сорвали договоренности по разведению сил в Золотом, - СЦКК

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 13:09
Боевики сорвали договоренности по разведению сил в Золотом, - СЦКК
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Боевики не разминировали территорию в участке разведение сил "Золотое"

Российско-оккупационные силы нарушили существующие договоренности относительно разведения сил и средств на участке №2 "Золотое" в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщили в украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, боевики не выполнили свои обязательства относительно разминирования территории в области разведения сил "Золотое", чем сорвали спланированные мероприятия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые планировалось провести в пятницу, 16 августа. Наблюдатели должны были найти место установки камеры для мониторинга ситуации на участке.

"Члены незаконных вооруженных формирований России не осуществили мероприятия по разминированию, что не позволило техническому персоналу СММ ОБСЕ выполнить спланированные мероприятия на заданном участке разведения. Таким образом ЗФ РФ грубо нарушают минские договоренности", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что украинские военные выполнили свои обязательства согласно договоренностей в полном объеме и разминировали территорию, что проходит в пределах подконтрольного украинской власти участка разведения.

Боевики сорвали договоренности по разведению сил в Золотом, - СЦКК

Напомним, ранее сообщалось, что на протяжении минувших суток, 16 августа, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС. Обстрелы велись неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Марьинка, Новолуганское, Зайцево, Крымское. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.

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