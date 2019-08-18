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У Новолуганському відновили пошкоджений газопровід

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 12:45
У Новолуганському відновили пошкоджений газопровід
Фото: ремонтні роботи на газопроводі (facebook / pressjfo.news)

Газопровід був пошкоджений внаслідок обстрілу бойовиків

В районі населеного пункту Новолуганське в Донецькій області відновили пошкоджену внаслідок обстрілу ділянку газопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, за сприяння української сторони Спільного центру з контролю та координації та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в районі населеного пункту Новолуганське було проведено аварійно-відновлювальні роботи на ділянці газопроводу, яка була пошкоджена в результаті обстрілу російсько-окупаційних сил.

"Представники української сторони СЦКК й надалі продовжуватимуть сприяти безпечному виконанню ремонтних робіт, спрямованих на відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури Донбасу", - наголосили у відомстві.

У Новолуганському відновили пошкоджений газопровід

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 17 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 випадків порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців. Бойовики обстрілювали українських військових з гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед підрозділів ООС немає.

Також РБК-Україна писало, що російсько-окупаційні сили порушили чинні домовленості щодо розведення сил та засобів на ділянці №2 "Золоте" в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

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