У Новокуйбишевську прогриміли вибухи: росіяни скаржаться на пожежу в районі НПЗ

У ніч на 20 вересня невідомі дрони атакували Самарську область РФ. Після вибухів у районі Новокуйбишевського НПЗ виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пише канал SHOT, приблизно 03:40 ночі в передмісті Самари почалися гучні звуки. Прогриміло щонайменше 5 вибухів, а в небі над блищали спалахи. Про наслідки поки що нічого невідомо.

Паралельно жителі Новокуйбишевська теж скаржилися на численні вибухи в місті. Після цього в соцмережах з'явилися кадри пожежі і, як стверджується, горить Новокуйбишевський НПЗ.

Офіційних коментарів поки що не було.