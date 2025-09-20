В Новокуйбышевске прогремели взрывы: россияне жалуются на пожар в районе НПЗ

В ночь на 20 сентября неизвестные дроны атаковали Самарскую область РФ. После взрывов в районе Новокуйбышевского НПЗ возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишет канал SHOT, примерно 03:40 ночи в пригороде Самары начались громкие звуки. Прогремело не менее 5 взрывов, а в небе над сверкали вспышки. О последствиях пока ничего неизвестно.

Параллельно жители Новокуйбышевска тоже жаловались на многочисленные взрывы в городе. После этого в соцсетях появились кадры пожара и, как утверждается, горит Новокуйбышевский НПЗ.

Официальных комментариев пока что не было.