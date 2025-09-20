ua en ru
В Новокуйбышевске прогремели взрывы: россияне жалуются на пожар в районе НПЗ

Суббота 20 сентября 2025 05:47
RU
В Новокуйбышевске прогремели взрывы: россияне жалуются на пожар в районе НПЗ Фото: официальных комментариев пока не было (t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 20 сентября неизвестные дроны атаковали Самарскую область РФ. После взрывов в районе Новокуйбышевского НПЗ возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишет канал SHOT, примерно 03:40 ночи в пригороде Самары начались громкие звуки. Прогремело не менее 5 взрывов, а в небе над сверкали вспышки. О последствиях пока ничего неизвестно.

Параллельно жители Новокуйбышевска тоже жаловались на многочисленные взрывы в городе. После этого в соцсетях появились кадры пожара и, как утверждается, горит Новокуйбышевский НПЗ.

Официальных комментариев пока что не было.

Другие атаки по РФ

Отметим, что этой ночью россияне жалуются также на взрывы в Волгограде. Кроме того, неизвестные беспилотники атаковали город Саратов.

После серии взрывов в Саратове в городе возник пожар. В пабликах предполагали, что вероятно, в результате атаки горит местный НПЗ.

Атака по НПЗ в Новокуйбышевске

Напомним, что Новокуйбышевский НПЗ уже не раз подвергается атаке дронов. Например, атака была в ночь на 10 марта.

Как известно, Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть", а его проектная мощность составляет более 8,8 миллиона тонн нефти в год.

Российская Федерация НПЗ Пожар
