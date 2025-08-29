Новокаховська МВА отримала нового керівника: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський змінив керівника Новокаховської міської військової адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження, які оприлюднено на сайті глави держави.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Брусенського з посади начальника Новокаховської міської військової адміністрації та призначив на його місце Олега Тарабаку.
Відповідні розпорядження мають номери №106/2025-рп і №107/2025-рп.
Тарабака раніше працював першим заступником міського голови Нової Каховки та отримує нову посаду на Херсонщині в умовах військового часу. Зміна керівництва відбулася в рамках адміністративних призначень президента, спрямованих на підвищення ефективності управління місцевими адміністраціями в регіоні.
Нагадаємо, російські терористи оголосили про евакуацію цивільних на території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області.
Згідно з даними "Центру національного спротиву", нещодавно терористи в черговий раз перевіряли мешканців Каховки на наявність російського паспорта й видавали чоловікам "повістки".
Зокрема на окупованих територіях росіяни погрожують звільненнями власникам українських паспортів.