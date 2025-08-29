UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Новокаховська МВА отримала нового керівника: що про нього відомо

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент України Володимир Зеленський змінив керівника Новокаховської міської військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження, які оприлюднено на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Брусенського з посади начальника Новокаховської міської військової адміністрації та призначив на його місце Олега Тарабаку.

Відповідні розпорядження мають номери №106/2025-рп і №107/2025-рп.

Тарабака раніше працював першим заступником міського голови Нової Каховки та отримує нову посаду на Херсонщині в умовах військового часу. Зміна керівництва відбулася в рамках адміністративних призначень президента, спрямованих на підвищення ефективності управління місцевими адміністраціями в регіоні.

Нагадаємо, російські терористи оголосили про евакуацію цивільних на території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області.

Згідно з даними "Центру національного спротиву", нещодавно терористи в черговий раз перевіряли мешканців Каховки на наявність російського паспорта й видавали чоловікам "повістки".

Зокрема на окупованих територіях росіяни погрожують звільненнями власникам українських паспортів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський