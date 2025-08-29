Новокаховская МВА получила нового руководителя: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Брусенского с должности начальника Новокаховской городской военной администрации и назначил на его место Олега Тарабаку.

Соответствующие распоряжения имеют номера №106/2025-рп и №107/2025-рп.

Тарабака ранее работал первым заместителем городского головы Новой Каховки и получает новую должность на Херсонщине в условиях военного времени. Смена руководства произошла в рамках административных назначений президента, направленных на повышение эффективности управления местными администрациями в регионе.