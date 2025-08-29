RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Новокаховская МВА получила нового руководителя: что о нем известно

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Новокаховской городской военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжения, которые обнародованы на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Брусенского с должности начальника Новокаховской городской военной администрации и назначил на его место Олега Тарабаку.

Соответствующие распоряжения имеют номера №106/2025-рп и №107/2025-рп.

Тарабака ранее работал первым заместителем городского головы Новой Каховки и получает новую должность на Херсонщине в условиях военного времени. Смена руководства произошла в рамках административных назначений президента, направленных на повышение эффективности управления местными администрациями в регионе.

 

Напомним, российские террористы объявили об эвакуации гражданских на территории временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области.

Согласно данным "Центра национального сопротивления", недавно террористы в очередной раз проверяли жителей Каховки на наличие российского паспорта и выдавали мужчинам "повестки".

В частности, на оккупированных территориях россияне угрожают увольнениями владельцам украинских паспортов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский