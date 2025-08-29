ua en ru
Новокаховська МВА отримала нового керівника: що про нього відомо

П'ятниця 29 серпня 2025 04:21
Новокаховська МВА отримала нового керівника: що про нього відомо Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент України Володимир Зеленський змінив керівника Новокаховської міської військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження, які оприлюднено на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Брусенського з посади начальника Новокаховської міської військової адміністрації та призначив на його місце Олега Тарабаку.

Відповідні розпорядження мають номери №106/2025-рп і №107/2025-рп.

Тарабака раніше працював першим заступником міського голови Нової Каховки та отримує нову посаду на Херсонщині в умовах військового часу. Зміна керівництва відбулася в рамках адміністративних призначень президента, спрямованих на підвищення ефективності управління місцевими адміністраціями в регіоні.

Нагадаємо, російські терористи оголосили про евакуацію цивільних на території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області.

Згідно з даними "Центру національного спротиву", нещодавно терористи в черговий раз перевіряли мешканців Каховки на наявність російського паспорта й видавали чоловікам "повістки".

Зокрема на окупованих територіях росіяни погрожують звільненнями власникам українських паспортів.

