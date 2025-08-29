Новокаховская МВА получила нового руководителя: что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Новокаховской городской военной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжения, которые обнародованы на сайте главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Брусенского с должности начальника Новокаховской городской военной администрации и назначил на его место Олега Тарабаку.
Соответствующие распоряжения имеют номера №106/2025-рп и №107/2025-рп.
Тарабака ранее работал первым заместителем городского головы Новой Каховки и получает новую должность на Херсонщине в условиях военного времени. Смена руководства произошла в рамках административных назначений президента, направленных на повышение эффективности управления местными администрациями в регионе.
Напомним, российские террористы объявили об эвакуации гражданских на территории временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области.
Согласно данным "Центра национального сопротивления", недавно террористы в очередной раз проверяли жителей Каховки на наличие российского паспорта и выдавали мужчинам "повестки".
В частности, на оккупированных территориях россияне угрожают увольнениями владельцам украинских паспортов.