Новокаховская МВА получила нового руководителя: что о нем известно

Пятница 29 августа 2025 04:21
Новокаховская МВА получила нового руководителя: что о нем известно Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Новокаховской городской военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжения, которые обнародованы на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Брусенского с должности начальника Новокаховской городской военной администрации и назначил на его место Олега Тарабаку.

Соответствующие распоряжения имеют номера №106/2025-рп и №107/2025-рп.

Тарабака ранее работал первым заместителем городского головы Новой Каховки и получает новую должность на Херсонщине в условиях военного времени. Смена руководства произошла в рамках административных назначений президента, направленных на повышение эффективности управления местными администрациями в регионе.

Напомним, российские террористы объявили об эвакуации гражданских на территории временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области.

Согласно данным "Центра национального сопротивления", недавно террористы в очередной раз проверяли жителей Каховки на наличие российского паспорта и выдавали мужчинам "повестки".

В частности, на оккупированных территориях россияне угрожают увольнениями владельцам украинских паспортов.

