Новоизбранный президент Хорватии принес присягу

Фото: Зоран Міланович (facebook com ZoranMilanovic)

Зоран Миланович стал пятым президентом Хорватии

Новоизбранный президент Хорватии, социал-демократ Зоран Миланович принес присягу и стал пятым главой государства от провозглашения независимости в 1991 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Croatia Week.

Как отмечается, Миланович принес присягу в канцелярии президента в загребском районе Пантовчак, а не на площади Сан-Марко, как это было раньше.

Торжественная инаугурация прошла с участием 43 человек - членов Конституционного суда, спикера парламента, главы правительства и ряда министров, бывших глав государства и ближайших родственников.

Выступая на церемонии инаугурации, Миланович сказал, что правда и желание избирателей должны быть отделены друг от друга, и что выборы - это не способ найти истину, а достичь мирного компромисса между противоположными желаниями разных людей.

"Мне кажется, что есть только один правильный путь, и это полная и активная поддержка правительством академической и научной независимости и независимости судебной власти и средств массовой информации. Это сильнейшая защита против тирании, любой тирании", - заявил он.

Отметим, что Міланович во втором туре выборов, который состоялся 5 января, набрал больше голосов, чем бывший президент Колінда Грабар Китарович.

Напомним, в Хорватии вечером 5 января 2020 года завершилось голосование во втором туре президентских выборов. По данным экзитпола, приведенного телеканалом RTL, победу во втором туре одержал кандидат от оппозиции Зоран Миланович.

Кроме того, летом этого года стартует прямое авиасообщение из Киева в столицу Хорватии - Загреб. Рейс между аэропортами двух столиц стартует со 2 июня.