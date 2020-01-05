На выборах президента в Хорватии побеждает кандидат от оппозиции

Фото: Зоран Миланович (en.wikipedia.org)

На выборах побеждает оппозиционер Миланович

В Хорватии вечером 5 января 2020 года завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на total croatia news.

Так, в 19 часов по местному времени все избирательные участки были закрыты и начался подсчет голосов. По данным экзитпола, приведенного телеканалом RTL, победу во втором туре одерживает кандидат от оппозиции Зоран Миланович.

Сообщается, что представитель оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Миланович набирает 53,25% голосов, тогда как его конкурент, действующий президент Колинда Грабар-Китарович получает поддержку 46,75% избирателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хорватии утром 5 января стартовал второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются бывший премьер-министр и лидер Социал-демократов Зоран Миланович и действующий президент Колинда Грабар-Китарович. Правом голоса на этих выборах должны были воспользоваться более 3,85 млн граждан.

Также РБК-Украина писало, что 24 ноября в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержал действующий лидер страны Клаус Йоханнис. Во втором туре Йоханнис победил бывшего премьер-министра Виорику Денчиле, которая представляла социал-демократов.