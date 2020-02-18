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Новообраний президент Хорватії склав присягу

Новини » Політика     18.02.2020 - 14:53
Новообраний президент Хорватії склав присягу
Фото: Зоран Міланович (facebook com ZoranMilanovic)

Зоран Міланович став пʼятим президентом Хорватії

Новообраний президент Хорватії, соціал-демократ Зоран Міланович склав присягу й став пʼятим главою держави від проголошення незалежності 1991 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Croatia Week.

Як зазначається, Міланович склав присягу в канцелярії президента в загребському районі Пантовчак, а не на площі Сан-Марко, як це було раніше.

Урочиста інавгурація пройшла за участю 43 осіб - членів Конституційного суду, спікера парламенту, голови уряду й кількох міністрів, колишніх глав держави та найближчих родичів.

Виступаючи на церемонії інавгурації, Мілановіч сказав, що правда і бажання виборців повинні бути відокремлені один від одного, і що вибори - це не спосіб знайти правду, а досягти мирного компромісу між протилежними бажаннями різних людей.

"Мені здається, що є тільки один правильний шлях, і це повна та активна підтримка урядом академічної та наукової незалежності й незалежності судової влади та засобів масової інформації. Це найсильніший захист проти тиранії, будь-якої тиранії", - заявив він.

Відзначимо, що Міланович у другому турі виборів, який відбувся 5 січня, набрав більше голосів, ніж колишній президент Колінда Ґрабар Кітарович.

Нагадаємо, у Хорватії ввечері 5 січня 2020 року завершилося голосування в другому турі президентських виборів. За даними екзитполу, наведеного телеканалом RTL, перемогу в другому турі здобув кандидат від опозиції Зоран Мілановіч.

Крім того, влітку цього року стартує пряме авіасполучення з Києва в столицю Хорватії - Загреб. Рейс між аеропортами двох столиць стартує з 2 червня.

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