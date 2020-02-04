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Из Киева запускают прямой авиарейс в столицу Хорватии

Новости » Общество     04.02.2020 - 06:00
Из Киева запускают прямой авиарейс в столицу Хорватии
Иллюстративное фото (twitter.com/VasylKyrylych)

Рейс в Загреб стартует летом

Летом 2020 года стартует прямое авиасообщение из Киева в столицу Хорватии - Загреб. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Хорватии.

Как написал в своем Twitter посол Василий Кирилич, рейс между аэропортами двух столиц стартует со 2 июня.

"Хорватию и Украину тесно связывают прошлое и настоящее. Этот весь комплекс укрепит прямое авиасообщение из Киева в Загреб уже со 2 июня", - заявил Кирилич.

Рейсы будут осуществляться авиакомпанией "Роза ветров".

Напомним, Украина прекратила с понедельника, 3 февраля, единственное прямое авиасообщение с Китаем из-за рисков проникновения коронавируса. Ранее власти Украины усилили санитарные подразделения в аэропорту "Борисполь". Также в отношении пассажиров, которые прибывают рейсами из Китая, будут введены скрининговые анкеты.

Добавим, осенью 2019 года после пятилетнего перерыва между Украиной и Узбекистаном возобновили прямое авиационное сообщение. Авиакомпания Uzbekistan Airways совместно с фирмой Charter Flights Group запустили прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент один раз в неделю - по субботам.

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