Президент Грузии объяснила, почему не поздравляет украинцев с созданием независимой церкви

Фото: Саломе Зурабишвили (Salome Zourabichvili/ Facebook)

Саломе Зурабишвили заявила, что не хочет "осложнять ситуацию"

Новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили сдержалась в поздравлении украинцев с образованием Православной церкви Украины (ПЦУ) и объяснила свое решение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зурабишвили.

В частности, она отметила, что не хочет "осложнять ситуацию", потому что несет ответственность за православную церковь в Грузии.

"Это было бы просто лично поздравить украинцев с их независимостью церкви, вспоминая наше собственное прошлое, но как президент я должен взять большую ответственность. Наш патриархат сдерживает себя в связи с определенными последствиями, я не могу усложнять ситуацию", - написала Зурабишвили.

Напомним, ранее Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас Грузии не время дружить с Россией, поскольку Грузия занимает проевропейскую позицию. Однако в случае, если западные партнеры начнут диалог с Россией, "тогда, конечно, Тбилиси не останется в стороне".