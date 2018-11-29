Зараз не час дружити з Росією, - Зурабішвілі

Фото: обраний президент Саломе Зурабішвілі (Salome Zourabichvili/ Facebook)

Зурабішвілі зазначила, що Грузія займає проєвропейську позицію

Обраний президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що зараз не час дружити з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Зурабішвілі зазначила, що Грузія займає проєвропейську позицію, і у випадку, якщо західні партнери почнуть діалог з Росією, тоді, звісно, Тбілісі не залишиться в стороні.

"Не думаю, що, поки Росія веде себе так, як зараз, з урахуванням того, що відбувається на лінії окупації, де викрадають людей, і ця лінія рухається вглиб нашої території, все ближче до Тбілісі. З урахуванням того, як Росія зараз веде себе щодо України, не думаю, що все це означає, що ми можемо прямо зараз перейти до співпраці", - заявила Зурабішвілі.

Відзначимо, раніше президент України Петро Порошенко привітав Саломе Зурабішвілі з перемогою на президентських виборах в Грузії.

За підсумками підрахунку 100% голосів за Зурабішвілі проголосували 1,1 млн голосів (59,52%). Її опонент Грігол Вашадзе набрав 780,6 тис. голосів (40,48%).

Зазначимо, формально Зурабішвілі йшла на вибори як незалежний кандидат, але її підтримала правляча партія "Грузинська мрія". Вашадзе балотувався від партії "Єдиний національний рух". Також повідомляється, що церемонія інавгурації Зурабішвілі пройде 16 грудня.