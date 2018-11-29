ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Зараз не час дружити з Росією, - Зурабішвілі

Новини » Політика    29.11.2018 - 20:16
Зараз не час дружити з Росією, - Зурабішвілі
Фото: обраний президент Саломе Зурабішвілі (Salome Zourabichvili/ Facebook)

Зурабішвілі зазначила, що Грузія займає проєвропейську позицію

Обраний президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що зараз не час дружити з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Зурабішвілі зазначила, що Грузія займає проєвропейську позицію, і у випадку, якщо західні партнери почнуть діалог з Росією, тоді, звісно, Тбілісі не залишиться в стороні.

"Не думаю, що, поки Росія веде себе так, як зараз, з урахуванням того, що відбувається на лінії окупації, де викрадають людей, і ця лінія рухається вглиб нашої території, все ближче до Тбілісі. З урахуванням того, як Росія зараз веде себе щодо України, не думаю, що все це означає, що ми можемо прямо зараз перейти до співпраці", - заявила Зурабішвілі.

Відзначимо, раніше президент України Петро Порошенко привітав Саломе Зурабішвілі з перемогою на президентських виборах в Грузії.

За підсумками підрахунку 100% голосів за Зурабішвілі проголосували 1,1 млн голосів (59,52%). Її опонент Грігол Вашадзе набрав 780,6 тис. голосів (40,48%).

Зазначимо, формально Зурабішвілі йшла на вибори як незалежний кандидат, але її підтримала правляча партія "Грузинська мрія". Вашадзе балотувався від партії "Єдиний національний рух". Також повідомляється, що церемонія інавгурації Зурабішвілі пройде 16 грудня.

У Керченській протоці через блокування руху зафіксували 421 корабель, - МінТОТ Австрія підтримуватиме санкції Євросоюзу проти Росії, - Курц
Новини України ГрузіяКерченский мостагресія РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся