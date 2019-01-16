Президент Грузії пояснила, чому не вітає українців з утворенням незалежної церкви

Фото: Саломе Зурабішвілі (Salome Zourabichvili/ Facebook)

Саломе Зурабішвілі заявила, що не хоче "ускладнювати ситуацію"

Новообрана президент Грузії Саломе Зурабішвілі стрималась у вітанні українців із утворенням Православної церкви України (ПЦУ) та пояснила своє рішення. Про це повіломляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Зурабішвілі.

Зокрема, вона зазначила, що не хоче "ускладнювати ситуацію", бо несе відповідальність за православну церкву у Грузії.

"Це було б просто особисто привітати українців із незалежністю їхньої церкви, згадуючи наше власне минуле, але як президент я маю взяти велику відповідальність. Наш патріархат стримує себе у зв’язку з певними наслідками, я не можу ускладнювати ситуацію", - написала Зурабішвілі.

Нагадаємо, раніше Саломе Зурабішвілі заявляла, що зараз Грузії не час дружити з Росією, оскільки Грузія займає проєвропейську позицію. Проте у випадку, якщо західні партнери почнуть діалог з Росією, тоді, звісно, Тбілісі не залишиться в стороні.