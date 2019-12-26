В новогоднюю ночь в центре Киева запретят движение

В центре Киева в новогоднюю ночь запретят движение автотранспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 31 декабря и 1 января запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

В частности, движение запретят:

с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020;

1 января - с 14:00 до 22:00.

"В связи с запретом движения разрешено проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года, продлят работу общественного транспорта. В частности до 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586. А также всю ночь будет работать фуникулер.

Кроме того, с начала декабря в столице открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

Добавим, что в Киеве с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.