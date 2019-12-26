В новогоднюю ночь в Киеве продлят работу общественного транспорта: график

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно

В Киеве в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года, продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, до 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусы № 16 - от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 - от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Кроме того, столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на три часа дольше.

Также 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничения (закрытии) на вход для пассажиров станцию метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

Напомним, с начала декабря в столице открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни. Решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

Кроме того, в Киеве с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.