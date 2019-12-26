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У новорічну ніч в Києві продовжать роботу громадського транспорту: графік

Новини » Суспільство     26.12.2019 - 14:37
У новорічну ніч в Києві продовжать роботу громадського транспорту: графік
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Фунікулер у новорічну ніч буде працювати цілодобово

У Києві в новорічну ніч, з 31 грудня 2019 на 1 січня 2020 року, продовжать роботу громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, до 05:00 1 січня в режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 31 грудня з 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня з 13:30 до 20:00 і 7 січня з 10:30 до 14:00 рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде організовано із змінами:

  • тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська";
  • тролейбуси № 16 - від вулиці Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • тролейбуси № 18 - від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу

Крім того, столичний метрополітен буде працювати в новорічну ніч на три години довше.

Також 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності в залежності від пасажиропотоків забезпечать обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцію метро "Золоті ворота" на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.

Фунікулер у новорічну ніч буде працювати цілодобово.

Нагадаємо, з початку грудня у столиці відкрили рух по Хрещатику у вихідні, святкові та неробочі дні. Рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.

Крім того, в Києві з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.

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