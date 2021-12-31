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Новорічні подарунки: що хочуть отримати українці

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Україна, П'ятниця 31 грудня 2021 11:29
Новорічні подарунки: що хочуть отримати українці Фото: найкращим подарунком на Новий рік українці вважають романтичну подорож (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Напередодні 2022 року серед бажаних подарунків на Новий рік вперше вийшла романтична подорож. У попередні роки українці були дуже меркантильні - на першому місці з великим відривом були гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані опитування КМІС.

Наступні подарунки, які б хотіли отримати українці, це автомобіль та аксесуари до нього (11,7%), гроші (10,1%) мобільний телефон або електронну книгу (9,2%)

Українці також бажають отримати побутову техніку (6,6%), комп'ютер або планшет (5,2%), туалетну воду, парфуми, косметику (4,4%), цукерки, квіти (2,7%), подарунок ручної роботи (2,4%), домашню тварину (1,8%), ялинкову іграшку (1,7%), ювелірну прикрасу (1,4%), одяг чи взуття (1,2%).

Який подарунок найбільше всього ви б хотіли отримати на Новий рік? Грудень 2021

Новорічні подарунки: що хочуть отримати українці

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування Упродовж 3-11 грудня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2021 році найулюбленішими новорічними святами українців є Різдво (49%) і Новий рік (37%). День Святого Миколая обрали 6%, Старий Новий рік 4%, жодне з цих новорічних свят не люблять 2% опитаних.

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