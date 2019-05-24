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Президент Франции прокомментировал отставку Мэй

Новости » Политика    24.05.2019 - 18:55
Президент Франции прокомментировал отставку Мэй
Фото: Эммануэль Макрон и Тереза Мэй

Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил "мужественную работу" Терезы Мэй

Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил "мужественную работу" Терезы Мэй после того, как она объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании, а также призвал к быстрому решению в отношении Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"Тереза Мэй выполнила мужественную работу для реализации Brexit в интересах своей страны и уважения к европейским партнерам", - отметил Макрон.

Французский лидер заявил, что это решение Мэй должно напомнить британским политикам "в момент важного выбора, негативное голосование без альтернативного проекта приведет к тупику".

Макрон считает, что слишком рано рассуждать о последствиях этого решения.

"Принципы Евросоюза будут продолжать выполняться, в частности, приоритет сохранения хорошей работы ЕС требует быстрого объяснения", - отметил французский президент.

По словам Макрона, теперь Соединенное Королевство, руководствуясь своими процедурами, должно назначить нового премьер-министра.

"Франция готова работать с новым премьер-министром Великобритании по всем европейскими двусторонним вопросам", - заявил он.

Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй 24 мая объявила, что покидает свой пост 7 июня. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Позже президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что воспринял заявление Мэй об отставке "без радости". Также  пресс-секретарь комиссии Мина Андреева отметила, что позиция Европейского союза по условиям выхода Великобритании из ЕС не изменились, несмотря на отставку премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

Мэй объявила о дате своей отставки В Нидерландах министр подал в отставку
Новости Украины отставкаТереза МэйЭммануэль Макрон
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