ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нового посла України у Грузії можуть призначити у лютому

Новость на русском →
Грузія, Вівторок 06 грудня 2022 17:53
Нового посла України у Грузії можуть призначити у лютому Фото: нового посла України у Грузії можуть призначити у лютому (flickr.by/JRope)
Автор: Тетяна Степанова

Тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов заявив, що питання призначення у Грузії надзвичайного та повноважного посла України перебуває у стадії вирішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини - Грузія".

"Питання призначення нового посла України в Грузії знаходиться на стадії підготовки відповідного внутрішньодержавного акта, про результати чого ми всі дізнаємося з відкритого указу президента України", - сказав Касьянов.

Він зазначив, що з урахуванням закінчення календарного та фінансового року, та надзвичайно складної ситуації в Україні, процедури щодо призначення нового посла в Грузії завершаться на початку лютого 2023 року.

Нагадаємо, 1 березня Україна відкликала посла у Грузії для консультацій у зв’язку з перешкоджанням владою Грузії вильоту до України грузинських добровольців та санкцій проти РФ.

Додамо, у Грузії заявили, що не надаватимуть Україні військову допомогу. При цьому країна надає "беззаперечну політичну та гуманітарну допомогу понад масштаби та межі своїх можливостей".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія
NEWS
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України