Фото: нового посла України у Грузії можуть призначити у лютому (flickr.by/JRope)

Тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов заявив, що питання призначення у Грузії надзвичайного та повноважного посла України перебуває у стадії вирішення.

"Питання призначення нового посла України в Грузії знаходиться на стадії підготовки відповідного внутрішньодержавного акта, про результати чого ми всі дізнаємося з відкритого указу президента України", - сказав Касьянов. Він зазначив, що з урахуванням закінчення календарного та фінансового року, та надзвичайно складної ситуації в Україні, процедури щодо призначення нового посла в Грузії завершаться на початку лютого 2023 року.