Фото: нового посла Украины в Грузии могут назначить в феврале (flickr.by/JRope)

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что вопрос назначения в Грузии чрезвычайного и полномочного посла Украины находится в стадии решения.

"Вопрос назначения нового посла Украины в Грузии находится на стадии подготовки соответствующего внутригосударственного акта, результаты чего мы все узнаем из открытого указа президента Украины", - сказал Касьянов. Он отметил, что с учетом окончания календарного и финансового года и чрезвычайно сложной ситуации в Украине процедуры по назначению нового посла в Грузии завершатся в начале февраля 2023 года.