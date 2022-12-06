Нового посла Украины в Грузии могут назначить в феврале
Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что вопрос назначения в Грузии чрезвычайного и полномочного посла Украины находится в стадии решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости - Грузия".
"Вопрос назначения нового посла Украины в Грузии находится на стадии подготовки соответствующего внутригосударственного акта, результаты чего мы все узнаем из открытого указа президента Украины", - сказал Касьянов.
Он отметил, что с учетом окончания календарного и финансового года и чрезвычайно сложной ситуации в Украине процедуры по назначению нового посла в Грузии завершатся в начале февраля 2023 года.
Напомним, 1 марта Украина отозвала посла в Грузии для консультаций в связи с препятствием властям Грузии вылета в Украину грузинских добровольцев и санкций против РФ.
Добавим, в Грузии заявили, что не будут оказывать Украине военную помощь. При этом страна оказывает "безоговорочную политическую и гуманитарную помощь сверх масштабов и пределов своих возможностей".
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