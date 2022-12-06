ua ru
Вт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нового посла Украины в Грузии могут назначить в феврале

Новина українською →
Грузия, Вторник 06 декабря 2022 17:53
Нового посла Украины в Грузии могут назначить в феврале Фото: нового посла Украины в Грузии могут назначить в феврале (flickr.by/JRope)
Автор: Татьяна Степанова

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что вопрос назначения в Грузии чрезвычайного и полномочного посла Украины находится в стадии решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости - Грузия".

"Вопрос назначения нового посла Украины в Грузии находится на стадии подготовки соответствующего внутригосударственного акта, результаты чего мы все узнаем из открытого указа президента Украины", - сказал Касьянов.

Он отметил, что с учетом окончания календарного и финансового года и чрезвычайно сложной ситуации в Украине процедуры по назначению нового посла в Грузии завершатся в начале февраля 2023 года.

Напомним, 1 марта Украина отозвала посла в Грузии для консультаций в связи с препятствием властям Грузии вылета в Украину грузинских добровольцев и санкций против РФ.

Добавим, в Грузии заявили, что не будут оказывать Украине военную помощь. При этом страна оказывает "безоговорочную политическую и гуманитарную помощь сверх масштабов и пределов своих возможностей".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия
NEWS
Без света 6-7 часов? В YASNO объяснили, что делать и почему не стоит звонить в колл-центр
Без света 6-7 часов? В YASNO объяснили, что делать и почему не стоит звонить в колл-центр
DAILY
"Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины