Нового Папу Римського оберуть сьогодні? ЗМІ дізналися подробиці з таємного конклаву

Джерела у Ватикані повідомили Sky News, що кардинали можуть досягти більшості (дві третини) голосів вже сьогодні ввечері або завтра вранці.

Кардинали-виборці прагнуть показати світові, що вони єдині у своєму рішенні. І навпаки, затяжний конклав буде сприйнятий як ознака розколу серед кардиналів", - пише видання.

Якщо перше голосування конклаву буде успішним, то з'явиться білий дим. Голосування триває трохи більше години.