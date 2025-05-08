Нового Папу Римського оберуть сьогодні? ЗМІ дізналися подробиці з таємного конклаву

Нового Папу Римського можуть обрати вже 8 травня. Журналісти дізнались подробиці з таємного конклаву.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Джерела у Ватикані повідомили Sky News, що кардинали можуть досягти більшості (дві третини) голосів вже сьогодні ввечері або завтра вранці.
Кардинали-виборці прагнуть показати світові, що вони єдині у своєму рішенні. І навпаки, затяжний конклав буде сприйнятий як ознака розколу серед кардиналів", - пише видання.
Якщо перше голосування конклаву буде успішним, то з'явиться білий дим. Голосування триває трохи більше години.
Папа Римський Франциск помер 21 квітня. Його поховали 26 квітня. На похорон глави Католицької церкви у Ватикані зібралися сотні тисяч вірян, понад 50 лідерів держав і урядів.
Церемонія поховання відрізнялася від традиційної і відбулася під захистом винищувачів, есмінця та антидронових систем.
7 травня у Ватикані розпочався конклав. Це спеціальні збори кардиналів Римо-католицької церкви, які мають обрати нового Папу Римського, який стане наступником померлого Франциска.
133 кардинали з 71 країни мали обрати нового Папу Римського. Але з труби над Сикстинською капелою з'явився чорний дим.
Тобто кардинали не дійшли рішення під час першого голосування конклаву і не змогли обрати нового Папу Римського.
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