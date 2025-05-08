Нового Папу Римского изберут сегодня? СМИ узнали подробности с тайного конклава

Источники в Ватикане сообщили Sky News, что кардиналы могут достичь большинства (две трети) голосов уже сегодня вечером или завтра утром.

"Кардиналы-избиратели стремятся показать миру, что они едины в своем решении. И наоборот, затяжной конклав будет воспринят как признак раскола среди кардиналов", - пишет издание.

Если первое голосование конклава будет успешным, то появится белый дым. Голосование длится чуть больше часа.