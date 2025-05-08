Нового Папу Римского изберут сегодня? СМИ узнали подробности с тайного конклава

Нового Папу Римского могут избрать уже 8 мая. Журналисты узнали подробности с тайного конклава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Источники в Ватикане сообщили Sky News, что кардиналы могут достичь большинства (две трети) голосов уже сегодня вечером или завтра утром.
"Кардиналы-избиратели стремятся показать миру, что они едины в своем решении. И наоборот, затяжной конклав будет воспринят как признак раскола среди кардиналов", - пишет издание.
Если первое голосование конклава будет успешным, то появится белый дым. Голосование длится чуть больше часа.
Папа Римский Франциск умер 21 апреля. Его похоронили 26 апреля. На похороны главы Католической церкви в Ватикане собрались сотни тысяч верующих, более 50 лидеров государств и правительств.
Церемония погребения отличалась от традиционной и прошла под защитой истребителей, эсминца и антидроновых систем.
7 мая в Ватикане начался конклав. Это специальное собрание кардиналов Римско-католической церкви, которые должны избрать нового Папу Римского, который станет преемником умершего Франциска.
133 кардинала из 71 страны должны были избрать нового Папу Римского. Но из трубы над Сикстинской капеллой появился черный дым.
То есть кардиналы не пришли к решению во время первого голосования конклава и не смогли избрать нового Папу Римского.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.