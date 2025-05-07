Чорний дим над Ватиканом: як завершилось перше голосування конклаву

У середу, 7 травня, у Сикстинській капелі Ватикану відбувся конклав. 133 кардинали з 71 країни мали обрати нового Папу Римського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними видання, з труби над Сикстинською капелою з'явився чорний дим. Це значить, що кардинали не дійшли рішення під час першого голосування конклаву та не змогли обрати нового Папу Римського.

Тепер, починаючи із завтрашнього дня, до обрання нового Папи відбуватиметься максимум чотири голосування на день.

У випадку, якщо Папа буде обраний, з труби над Сикстинською капелою - з'явиться білий дим.