Чорний дим над Ватиканом: як завершилось перше голосування конклаву
У середу, 7 травня, у Сикстинській капелі Ватикану відбувся конклав. 133 кардинали з 71 країни мали обрати нового Папу Римського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними видання, з труби над Сикстинською капелою з'явився чорний дим. Це значить, що кардинали не дійшли рішення під час першого голосування конклаву та не змогли обрати нового Папу Римського.
Тепер, починаючи із завтрашнього дня, до обрання нового Папи відбуватиметься максимум чотири голосування на день.
У випадку, якщо Папа буде обраний, з труби над Сикстинською капелою - з'явиться білий дим.
Смерть Папи Римського Франциска та обрання нового понтифіка
Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня внаслідок інсульту.
26 квітня у Ватикані відбулося прощання з понтифіком, його поховали в базиліці Санта Марія Маджоре в Римі, церемонію відвідали близько 400 тисяч людей.
Сьогодні, 7 травня, кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав для обрання нового Папи
Раніше ми розповідали, хто може стати новим Папою. У списку 12 претендентів.
Скільки триває конклав, яких правил мають дотримуватися усі учасники та як обирають нового Папу Римського, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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