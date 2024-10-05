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Ізраїль ударом по Бейруту міг ліквідувати нового ватажка "Хезболли", - ЗМІ

Бейрут, Субота 05 жовтня 2024 14:34
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Ізраїль ударом по Бейруту міг ліквідувати нового ватажка "Хезболли", - ЗМІ Фото: новий ватажок "Хезболли" Хашим Сафі ад-Дін (wikipedia.org)
Автор: Данило Крамаренко

Наступник ліквідованого ватажка "Хезболли" Хасана Насралли - Хашим Софі ад-Дін - міг загинути внаслідок атаки Ізраїлю на Бейрут (Ліван) 4 жовтня. Підвтердженої інформації поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya та Reuters.

Як заявив генсек Арабської ісламської ради Мухаммед Алі аль-Хусейні в ефірі Al Arabiya, новий ватажок "Хезболли" знаходиться серед загиблих під час удару по південній частині Бейрута.

Видання Al Hadath з посиланням на джерела пише, що Софі ад-Дін перебував у бункері, а ізраїльська авіація нібито використала 73-тонну бомбу. З ним міг бути голова розвідки ХАМАС, відомий під прізвисько Мортада.

Як пише Reuters, ізраїльські авіаудари заважають провести пошукові роботи на місці ймовірного удару по бункеру Софі ад-Діна. Агентство з посиланням на три джерела зазначає, що новий ватажок терористів недоступний з моменту п'ятничного удару.

Ізраїльська сторона поки не заявляла про ліквідацію Софі ад-Діна.

Хто такий Хашим Софі ад-Дін

Зазначимо, внаслідок удару по Бейруту наприкінці вересня загинув багаторічний лідер "Хезболли" Хасан Насралла. Після серії атак розпочалася сухопутна операція Ізраїлю на території Лівану, але повітряні удари постійно продовжуються.

Замість нього генеральним секретарем угруповання став Хашим Софі ад-Дін. Він є двоюрідним братом Насралли та зятем ліквідованого командувача іранськими силами КУДС Касема Сулеймані.

Як пише Al-Arabia, до цього протягом трьох десятиліть він обробляв "делікатні" справи "Хезболли", тоді як Насралла займався стратегічними питаннями.

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Ізраїль Ліван Хезболла
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