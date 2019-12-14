Нового главу НАПК могут объявить уже 16 декабря

Фото: НАЗК (из открытых источников)

Собеседования с кандидатами на эту должность уже завершились

Имя нового главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) могут объявить в понедельник, 16 декабря. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского представительства глобального движения Transparency International.

Отмечается, что собеседования с кандидатами на должность, которых было восемь, состоялись 13-14 декабря. Среди кандидатов - заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин. Он предложил создать управление внутреннего контроля и управления предотвращения коррупции в НАЗК.

Также на должность руководителя НАПК претендуют:

председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах

директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко

прокурор департамента надзора за соблюдением законов ГПУ Александр Новиков

руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цивинский

антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности USAID/ENGAGE Иван Пресняков

профессор кафедры уголовного и уголовного процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк

руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.

Напомним, в конце ноября правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд дело экс-главы НАПК Натальи Корчак относительно недостоверного декларирования. В 2016 году близкий человек Корчак купил авто за 544 тысячи гривен, которое фактически находилось в ее собственности и не было задекларировано.

РБК-Украина ранее писало, что правительство назначило Наталию Новак временно исполняющим председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.