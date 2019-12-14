Нового главу НАПК могут объявить уже 16 декабря

Собеседования с кандидатами на эту должность уже завершились
Имя нового главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) могут объявить в понедельник, 16 декабря. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского представительства глобального движения Transparency International.
Отмечается, что собеседования с кандидатами на должность, которых было восемь, состоялись 13-14 декабря. Среди кандидатов - заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин. Он предложил создать управление внутреннего контроля и управления предотвращения коррупции в НАЗК.
Также на должность руководителя НАПК претендуют:
Напомним, в конце ноября правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд дело экс-главы НАПК Натальи Корчак относительно недостоверного декларирования. В 2016 году близкий человек Корчак купил авто за 544 тысячи гривен, которое фактически находилось в ее собственности и не было задекларировано.
РБК-Украина ранее писало, что правительство назначило Наталию Новак временно исполняющим председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.