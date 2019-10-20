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Кабмин назначил врио председателя НАПК

Новости » Политика    20.10.2019 - 15:36
Кабмин назначил врио председателя НАПК
Фото: Наталья Новак (facebook.com/novak.udar)

Наталья Новак назначена на должность врио главы НАПК

Правительство на своем заседании приняло ряд кадровых решений, в частности, Наталью Новак назначили временно исполняющей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Кабинета министров.

Правительство временно возложило исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Новак Наталью Васильевну, говорится на сайте Кабмина.

Новак была народным депутатом Украины VII и VIII созывов. Также занимала должность начальника отдела по вопросам бюджета и социально - экономического развития в Киевраде.

Напомним, также Кабмин на своем заседании согласовал назначение харьковского бизнесмена Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации.

Кроме того, Кабинет министров Украины на заседании 20 октября упростил назначение субсидий отдельным категориям. Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.

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