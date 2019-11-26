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Дело Корчак передали в суд

Новости » Общество     26.11.2019 - 15:58
Дело Корчак передали в суд
Фото: Наталья Корчак (kmu.gov.ua)

САП и НАБУ завершили досудебное расследование

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд дело экс-главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Корчак касательно недостоверного декларирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отметим, что в 2016 году близкий человек Корчак купил авто за 544 тысячи гривен, которое фактически находилось в ее собственности и не был задекларирован.

"На сегодня, обвинительный акт по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины направлено в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Дело Корчак передали в суд

Ранее сообщалось, что 12 ноября в отношении Корчак открыто материалы уголовного дела для ознакомления перед составлением обвинительного акта и его направления в суд

Стоит отметить, что подача заведомо недостоверных сведений в декларации или их сокрытие наказывается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок от 150 до 240 часов. Также может грозить лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в начале сентября генеральному прокурору Руслану Рябошапке направили проект подозрения Корчак. До этого суд обязал НАБУ возобновить дело против нее.

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