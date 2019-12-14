Нового главу НАЗК можуть оголосити вже 15 грудня

Співбесіди із кандидатами на цю посаду вже завершилися
Ім'я нового глави Національного агенства з питань запобігання корупції можуть оголосити у понеділок, 15 грудня. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу українського представництва глобального руху Transparency International.
Зазначається, що співбесіди із кандидатами на посаду, яких було вісім, відбулися 13-14 грудня. Серед кандидатів - заступник керівника Управління внутрішнього контролю НАБУ Микола Юпатін. Він запропонував створити управління внутрішнього контролю та управління запобігання корупції в НАЗК.
Також на посаду керівника НАЗК претендують:
Нагадаємо, наприкінці листопада правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду справу екс-глави НАЗК Наталії Корчак щодо недостовірного декларування. У 2016 році близька людина Корчак купила авто за 544 тисячі гривень, яке фактично перебувало у її власності й не було задекларовано.
РБК-Україна раніше писало, що уряд призначив Наталію Новак тимчасово виконуючим голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).