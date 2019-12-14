Нового главу НАЗК можуть оголосити вже 15 грудня

Фото: НАЗК (з відкритих джерел)

Співбесіди із кандидатами на цю посаду вже завершилися

Ім'я нового глави Національного агенства з питань запобігання корупції можуть оголосити у понеділок, 15 грудня. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу українського представництва глобального руху Transparency International.

Зазначається, що співбесіди із кандидатами на посаду, яких було вісім, відбулися 13-14 грудня. Серед кандидатів - заступник керівника Управління внутрішнього контролю НАБУ Микола Юпатін. Він запропонував створити управління внутрішнього контролю та управління запобігання корупції в НАЗК.

Також на посаду керівника НАЗК претендують:

голова правління ГО "Харківський антикорупційний центр" Дмитро Булах

директор Харківського теруправління НАБУ Юрій Кравченко

прокурор департаменту нагляду за додержанням законів ГПУ Олександр Новіков

керівник Третього відділу детективів НАБУ Олександр Цивінський

антикорупційний експерт Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" (USAID/ENGAGE) Іван Пресняков

професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА Микола Хавронюк

керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук.

Нагадаємо, наприкінці листопада правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду справу екс-глави НАЗК Наталії Корчак щодо недостовірного декларування. У 2016 році близька людина Корчак купила авто за 544 тисячі гривень, яке фактично перебувало у її власності й не було задекларовано.

РБК-Україна раніше писало, що уряд призначив Наталію Новак тимчасово виконуючим голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).