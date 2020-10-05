Нового эксперта НАБУ по "Роттердам+" уличили в работе на Януковича и Курченко

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

Новый частный эксперт Национального антикоррупционного бюро Ирина Педь, которая после закрытия дела "Роттердам+" выполнена в ней экспертизу, ранее работала в юридической компании Arzinger. Ранее эта компания представляла интересы семьи Виктора Януковича и бизнеса Сергея Курченко.

Об этом сообщил журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook.

"Независимый эксперт, которую НАБУ задействовало в деле "Роттердам+", Ирина Педь за последнее время выиграла 14 НАБУшных тендеров, в которых была единственным участником. То, что она работала на Коломойского уже известный факт. Есть еще одна деталь email, который указала в документах эксперт, является корпоративной почтой компании Аrzinger. Эта компания работала на Януковичей, Курченко и государственную компанию России "Роснефть", - сообщил Дзиндзя.

Он также добавил, что возглавляемая Ириной Педь компания "Экспертная группа Эс Энд Ди" относительно недавно начала заниматься экспертизами.

Напомним, 2 октября представители НАБУ заявили, что частный эксперт подтвердил предположение детективов относительно убытков от действия формулы в размере 39,9 млрд грн.

Адвокаты стороны защиты заявили, что экспертиза была сфабрикована задним числом в нарушение норм УПК и обратились с заявлением к Государственному бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что частная компания, которая проводила экспертизу за год получила от НАБУ 520 тыс. грн без проведения тендеров. К сотрудничеству с НАБУ, компания специализировалась на экспертизах по гражданскому праву: оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Вищий антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность этого решения САП. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого к ВАКС обратились Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина с заявлением об отмене решения прокурора.

11 августа 2020 года финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.