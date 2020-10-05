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Нового експерта НАБУ по "Роттердам+" викрили в роботі на Януковича та Курченка

Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 12:48
Нового експерта НАБУ по "Роттердам+" викрили в роботі на Януковича та Курченка
Фото: НАБУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Новий приватний експерт Національного антикорупційного бюро Ірина Педь, яка після закриття справи "Роттердам+" виконала в ній експертизу, раніше працювала в юридичній компанії Arzinger. Раніше ця компанія представляла інтереси сім’ї Віктора Януковича та бізнесу Сергія Курченка.

Про це повідомив журналіст Андрій Дзиндзя на своїй сторінці в Facebook.

"Незалежний експерт, яку НАБУ задіяло у справі "Роттердам+", Ірина Педь за останній час виграла 14 НАБУшних тендерів, в яких була єдиним учасником. Те, що вона працювала на Коломойського вже відомий факт. Є ще одна деталь email, який вказала у документах експертк", є корпоративною поштою компанії Аrzinger. Ця компанія працювала на Януковичів, Курченко та державну компанію Росії "Роснефть", - повідомив Дзиндзя.

Він також додав, що очолювана Іриною Педь компанія "Експертна група Ес Енд Ді" відносно нещодавно почала займатися експертизами.

Нагадаємо, 2 жовтня представники НАБУ заявили, що приватний експерт підтвердив припущення детективів щодо збитків від дії формули в розмірі 39,9 млрд грн.

Адвокати сторони захисту заявили, що експертиза була сфабрикована заднім числом в порушення норм КПК і звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань.

Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах по цивільному праву: оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна.

Справу "Роттердам+" було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність цього рішення САП. Суд визнав, що прокурор прийняв рішення про закриття справи відповідно до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Після цього до ВАКС звернулися Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна з заявою про скасування рішення прокурора.

11 серпня 2020 року фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

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