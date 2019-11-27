Новое землетрясение в Албании: погибли 23 человека, 650 пострадали

Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 23. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Также в результате землетрясения пострадали около 650 человек, еще 15 . Как отмечается, произошло еще одно землетрясение

Напомним, ранее сообщалось о 20 погибших в результате землетрясения в Албании.

Министерство иностранных дел дало рекомендации для граждан Украины, которые оказались в эпицентре землетрясения в Албании. Украинцев, находящихся в районе землетрясения, призвали сообщить о себе родным и обратиться в почетное консульство Украины в Албании.

Отметим, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. В результате землетрясения вблизи от города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в столице страны Тиране.