Новий землетрус в Албанії: загинули 23 людини, 650 постраждали

Кількість загиблих в результаті землетрусу в Албанії зросла до 23. Про це повідомляє видання La Repubblica.

Також в результаті землетрусу постраждали близько 650 людей, ще 15 . Як зазначається, стався ще один землетрус

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 20 загиблих в результаті землетрусу в Албанії.

Міністерство закордонних справ надало рекомендації для громадян України, які опинилися в епіцентрі землетрусу в Албанії. Українців, які перебувають у районі землетрусу, закликали повідомити про себе рідним і звернутися до почесного консульства України в Албанії.

Зазначимо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус магнітудою 6,4. В результаті землетрусу поблизу від міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані.