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Число погибших из-за землетрясения в Албании существенно возросло

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 09:58
Число погибших из-за землетрясения в Албании существенно возросло
Фото: землетрясение в Албании (Twitter Gibson Lumayog)

В результате землетрясения ранены около 150 людей

Из-за землетрясения в Албании погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает Sky News.

В результате происшествия ранены около 150 людей. Толчки ощущались в столице страны Тиране и в некоторых южных провинциях Италии. Многие находятся под завалами.

Ранее РБК-Украина писало о трех погибших в результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4. Также опубликованы фото и видео с Албании.

Ранее в Иране в пятницу, 8 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате четыре человека погибли, еще 70 - получили ранения.

Также на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате которого погибли минимум два человека. Сообщалось, что травмы получили десятки человек.

Кроме того, 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, тогда погибли 20 человек. Подземные толчки всколыхнули удаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты. После землетрясения было зафиксировано как минимум два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.

Землетрясение в Албании: погибли трое людей, 150 пострадали В Китае произошло мощное землетрясение, есть жертва
Новости Украины землетрясениеАлбания
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